نسبة الإقبال 153%.. الحكومة تعلن أحدث إحصائية لحملة "100 مليون صحة"‏ - إنفوجرافيك

كتب- محمد غايات:

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم الانتهاء من مسح ‏2.027.229 مواطن حتى الآن بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة لحملة 100 مليون صحة، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال بهذه المرحلة تخطت 153% من المستهدف اليومي بالمحافظات.

وأوضح المركز من خلال رسم توضيحي نشره اليوم على صفحته الرسمية على فيسبوك عن تفاصيل المرحلة الثالثة من حملة "100 مليون صحة"‏، وهي مبادرة من رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، أن تلك المرحلة بدأت اعتبارا من أول مارس ومستمرة حتى نهاية‏ أبريل 2019 وتستهدف فحص 23 مليونًا و39 ألف مواطن وذلك في 7 محافظات هي (الدقهلية، الشرقية، الجيزة، ‏الغربية، المنيا، قنا، الوادي الجديد).‏

وأشار لمجلس الوزراء إلى أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى المحافظات إقبالاً بنسبة تحقيق 234% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الوادي الجديد، ثم محافظة ‏الشرقية، ثم محافظة قنا، ثم الغربية، ثم محافظة المنيا، و أخيراً محافظة الجيزة. ‏

وفي ذات السياق، أعلن المركز الإعلامي أن إجمالي من تم مسحهم في المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ 27 محافظة وصل إلى 32 مليونا و 915 ألفا و215 مواطنا، مشدداً على أنه يتم توفير جميع التحاليل والفحوصات والعلاج بالمجان من خلال المراكز المخصصة للمبادرة.

وأشار إلى أنه يتم تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني ‏للمبادرة ‏www.stophcv.eg‏. ‏

