رئيس العربية للتصنيع: متهمون بتعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية

القاهرة- مصراوي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع اليوم الاثنين على أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية في ظل استراتيجية الدولة للانفتاح على أفريقيا وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات الشعوب الإفريقية.

جاء خلال زيارة قام بها كريستوفر مابنجا سفير زيمبابوي لدى القاهرة إلى الهيئة؛ في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وإقبال الأشقاء الأفارقة لتعزيز التعاون مع مصر.

وأوضح التراس أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة القارة الإفريقية التي تربطها ومصر علاقات تاريخية وثيقة، مشيرا إلى أنه تم بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية احتياجات الأشقاء بدولة زيمبابوي خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية للعمل على نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء القارة السمراء.

وقال التراس: "إن سفير زيمبابوي أبدى اهتماما بمُنتجات الهيئة العربية للتصنيع من الأنظمة الدفاعية والمدنية ومصادر الطاقة التقليدية والمُتجددة وتحلية مياه الشرب ومُعالجة مياه الصرف الصحي"..مضيفا : "إننا اتفقنا على تبادل الزيارات ودراسة الإمكانيات المتاحة والإحتياجات ووضع خُطط زمنية للتنفيذ بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة".

ومن جانبه، أعرب سفير زيمبابوي عن تقديره لمصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية وصاحبة الاستثمار الأكبر على مُستوي القارة ..قائلا :"إننا نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر وفتح سوق للمنتجات المصرية وخاصة مُنتجات الهيئة العربية للتصنيع المُتميزة في شتي المجالات".

وأكد مابنجا تطلع بلاده لدعم وتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع..مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والبشرية والفنية بالهيئة وقدراتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.