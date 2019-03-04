التعليم: تطبيق المنظومة الجديدة في رياض الأطفال أسهل من أي مرحلة أخرى

كتبت- ياسمين محمد:

قالت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز القومي لتطوير المناهج، إن تطبيق منظومة التعليم الجديدة في رياض الأطفال أسهل من تطبيقها عن أي مرحلة تعليمية.

وأوضحت د. نوال شلبي -خلال جلسة «تطوير التعليم..حكاية مصرية» والتي تعقد على هامش مؤتمر التعليم في مصر في دورته الثانية، والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة، اليوم الاثنين- أن هناك إرادة سياسية مصرية في تطبيق منظومة التعليم الجديدة 2030.

وأضافت مدير مركز تطوير المناهج، أنه تم تدريب كوادر تعليمية مختلفة، موضحة أن المركز اهتم بالمناهج التي تعمل على بناء الشخصية، مشيرة إلى أنه تم عمل دراسة موسعة من أجل المناهج الجديدة تم بناؤها على 3 عناصر أهمها مواصفات خريج 2030.

وأشارت د.نوال شلبي، أن المناهج الجديدة قائمة في المقام الأول على المهارات، مشيرة إلى أن هذه المهارات بالخبرات المصرية في الأساس ودعم الخبرات الأجنبية.