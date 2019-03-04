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    فرج عامر: حرمان بولاق أبوالعلا من مستشفى عام غير مقبول

    04:43 م الإثنين 04 مارس 2019
    فرج عامر: حرمان بولاق أبوالعلا من مستشفى عام غير مقبول

    المهندس محمد فرج عامر

    كتب- أحمد علي:

    قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حرمان منطقة بولاق أبوالعلا من وجود مستشفى عام يوفر الخدمة لمواطني المنطقة أمر غير مقبول، خاصة أن الحكومة تتحدث عن إنشائها المستشفى منذ عشر سنوات، بعدما هدمتها.

    وطالب النائب، في بيان له، الاثنين، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بإعلان أسباب التأخير في بناء المستشفى طوال هذه السنوات، وعدم توفير الخدمات الطبية لأهالي منطقة بولاق أبو العلا، وكذلك موعد الانتهاء من المستشفى ودخولها.

    وأكد النائب، أن حرمان منطقة بحجم بولاق أبو العلا من وجود مستشفى عام، يتطلب توضيح من الحكومة بشكل عاجل، لافتا أنه يدعم تحرك اللجان المعنية في البرلمان في هذا الأمر حرصا على مصلحة المواطنين.

    محمد فرج عامر لجنة الصناعة مجلس النواب بولاق أبوالعلا

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