المراغي: 1000 سائق قطار غير لائقين طبيًا وبعضهم يتعاطى المخدرات

كتب- أحمد علي:

قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة لن تنام قبل الوصول للحقيقة ومعالجة الأخطاء، وجاري التنسيق والاتصال والمتابعة الكاملة مع المسئولين في وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد رئيس اللجنة، صباح اليوم الاثنين، الذي استهل بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا في حادث انفجار جرّار قطار بمحطة مصر برمسيس يوم الأربعاء الماضي.

ويأتى رد "عبدالواحد" عقب انتقاد النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشأن وجود عاملين بالسكك الحديدية مخالفين للقوانين، مؤكدًا أنه من المفترض أن يدافع عن العمال لكنه يريد الأفضل لمصر.

وأضاف المراغي: "قلت لرئيس النقابة العامة للنقل، يجب تحويل ١٠٠٠ عامل أثبتت التحاليل الطبية أنهم غير لائقين منهم سكر وقلب وأمراض أخرى تؤثر على عملهم لاحتمالية إصابتهم بغيبوبة كما أن بعضهم يتعاطى المخدرات.

وقال إن بعض السائقين تم ضبطهم يتعاطون مخدرات وبعضهم تورط في قضايا مخلة بالآداب ولايزالون يقودون قطارات ويتولون مسئوليات علي خطوط السكة الحديد.

ليعقب النائب هشام عبدالواحد، رئيس اللجنة، بقوله: "كل رئيس هيئة أو مسئول بيجي لنا يقول رقم للخردة الموجودة، ولذلك لا نريد استباق الأحداث وسنطلب أرقامًا رسمية وموثقة"، أما بخصوص طلب الإحاطة الخاصة بمحطة سيدي جابر فإنه تقرر تخصيص اجتماع يوم السبت المقبل لمناقشة الطلب خصيصًا.