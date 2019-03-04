التعليم: 30 شريكًا دوليًا و220 خبيرًا راجعوا المناهج الجديدة

كتبت- ياسمين محمد:

قالت حبيبة عز، مستشار وزير التعليم للتعليم الفني، إن المناهج الجديدة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، تعد "حكاية" بدأت بفكرة وحلم بانتهاء الظواهر السلبية في المجتمع، ترجم على أرض الواقع في صورة كتب ومناهج جذابة تلبي احتياجات الطلاب.

وأشارت مستشار وزير التعليم للتعليم الفني، خلال جلسة "تطوير التعليم.. حكاية مصرية" والتي تعقد على هامش مؤتمر التعليم في مصر في دورته الثانية، والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة، إلى أن أكثر من 30 شريكًا دوليًا و220 خبيرًا للمناهج راجعوا المناهج الجديدة.

وأوضحت أنه جرى تدريب أكثر من 120 ألف معلم و3425 موجهًا بالمدارس على المناهج الجديدة، مشددة على وجود 3.5 مليون نسخة من الكتب التي تتطابق وعقلية الطفل المصري.