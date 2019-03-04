  • عاجل:رئيس السكك الحديدية: كان يمكن تدارك حادث محطة مصر بـ"إبرة السقوط" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    مساعد وزير التعليم: درسنا 75 جهاز "تابلت" قبل الاستقرار على "سامسونج"

    03:40 م الإثنين 04 مارس 2019
    مساعد وزير التعليم: درسنا 75 جهاز "تابلت" قبل الاستقرار على "سامسونج"

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الدكتور أحمد ضاهر، مساعد وزير التربية والتعليم، إن طلاب الصف الأول الثانوي يستخدمون أجهزة "التابلت" ببراعة شديدة، موضحًا أن هذا الأمر فاق توقعات الوزارة التي رأت أنهم قد يحتاجون تدريبات.

    وأوضح ضاهر، خلال جلسة "تطوير التعليم..حكاية مصرية" والتي تعقد على هامش مؤتمر التعليم في مصر في دورته الثانية اليوم الاثنين، أن تجربة "التابلت" لها ردود فعل إيجابية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة تسلمت جميع دفعات الأجهزة من شركة سامسونج، ووزعتهم على طلاب الصف الأول الثانوي باستثناء نحو 20 ألف طالب بالمدارس الخاصة لم يتسلموا أجهزتهم حتى الآن.

    وأضاف مساعد وزير التربية والتعليم، أن اللجنة المختصة بالتطوير درست 75 جهاز "تابلت" قبل الاستقرار على شركة سامسونج، موضحًا أن قصة التابلت بدأت في شهر مايو الماضي بمساعدة هيئة التسليح بالقوات المسلحة، وكان شرط وزارة التربية والتعليم وجود جهاز بجودة عالية ودرجات تأمين تحافظ عليه وتمكن الطالب من استخدامه لـ3 سنوات.

    وزارة التربية والتعليم أحمد ضاهر التابلت التعليمي شركة سامسونج تطوير التعليم

    الخبر التالى:

    التعليم: 30 شريكًا دوليًا و220 خبيرًا راجعوا المناهج الجديدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان