مساعد وزير التعليم: درسنا 75 جهاز "تابلت" قبل الاستقرار على "سامسونج"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور أحمد ضاهر، مساعد وزير التربية والتعليم، إن طلاب الصف الأول الثانوي يستخدمون أجهزة "التابلت" ببراعة شديدة، موضحًا أن هذا الأمر فاق توقعات الوزارة التي رأت أنهم قد يحتاجون تدريبات.

وأوضح ضاهر، خلال جلسة "تطوير التعليم..حكاية مصرية" والتي تعقد على هامش مؤتمر التعليم في مصر في دورته الثانية اليوم الاثنين، أن تجربة "التابلت" لها ردود فعل إيجابية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة تسلمت جميع دفعات الأجهزة من شركة سامسونج، ووزعتهم على طلاب الصف الأول الثانوي باستثناء نحو 20 ألف طالب بالمدارس الخاصة لم يتسلموا أجهزتهم حتى الآن.

وأضاف مساعد وزير التربية والتعليم، أن اللجنة المختصة بالتطوير درست 75 جهاز "تابلت" قبل الاستقرار على شركة سامسونج، موضحًا أن قصة التابلت بدأت في شهر مايو الماضي بمساعدة هيئة التسليح بالقوات المسلحة، وكان شرط وزارة التربية والتعليم وجود جهاز بجودة عالية ودرجات تأمين تحافظ عليه وتمكن الطالب من استخدامه لـ3 سنوات.