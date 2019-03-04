اصبروا 4 سنوات.. وزير التعليم يشرح عن "ملحمة" التطوير

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك كتيبة كاملة تعمل على تطوير منظومة التعليم في مصر، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا داخل الوزارة عشرات المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال التعليم.

وأضاف شوقي، خلال جلسة "تطوير التعليم.. حكاية مصرية" والتي تعقد، اليوم الاثنين، على هامش مؤتمر التعليم في مصر في دورته الثانية، والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة، أن الوزارة تسعى إلى تطوير نظام التعليم من جذوره ولذلك عملت على الاهتمام بالطفل في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للوصول إلى مرحلة التطوير الشامل للتعليم في 2030.

واستعرض شوقي، عمليات التطوير التي تمت في مختلف القطاعات بوزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى إنشاء وتشغيل 35 مدرسة يابانية ومنح دورات تدريبية في اليابان للمعلمين بها، وعمل المدارس الحكومية الدولية والتي تسعى لتقديم خدمة تعليمية توازي ما تقدمه المدارس الدولية ولكن بأسعار تنافسية، بالإضافة لإدخال النظم التكنولوجية في مختلف المدارس وأيضا الاهتمام بذوي الإعاقة "أصحاب الهمم".

وأشار إلى استمرار عدة مشاكل تعمل الوزارة عليها ولكنها لا تحل بين يوم وليلة مثل كثافة الفصول، واختيار القيادات التعليمية، وتحسين أحوال المعلمين والتي تأتي على قمة أولويات الوزارة.

ملحمة التطوير

وحول وضع المناهج الجديدة التي وصفها الوزير بـ"الملحمة" لفت شوقي، إلى الجهود التي بذلت لوضع المناهج الجديدة، مشيرًا إلى أن كل سطر داخلها تمت مراجعته داخل وخارج مصر.

ولفت شوقي، إلى التفكير في المناهج الجديدة ووضعها قبل الدراسة بأربعة أشهر فقط، ولذلك تعتبر عملية وضع هذه المناهج بمثابة ملحمة كبيرة، مشيرًا إلى وجود دليل للمعلم يتضمن شرحًا كاملًا لكيفية تقديم هذه المناهج للطلاب، وأن هذه المناهج جرى تقييمها من جانب عدد كبير من الخبراء الأجانب.

وحول استيعاب التلاميذ في المراحل الابتدائية وما قبلها لهذه المناهج، أكد الوزير، أن كل طفل لديه الرغبة في التعلم ولذلك جرى بناء هذه المناهج بأسلوب علمي شيق يتضمن صورًا معبرة تساعد على توصيل المعلومات للطلاب.

الامتحان على التابلت

وفيما يتعلق بالامتحانات التجريبية على المناهج الجديدة، أكد الوزير، إجراء أول امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على التابلت في 24 مارس المقبل، مؤكدًا أن الإجابة عن الأسئلة في النظام الجديد تعتمد على التفكير والإبداع وليس الكتاب، مضيفًا: "الطالب مش هيلاقي الإجابة بشكل مباشر في الكتاب.. لكن هيقدر يستنتجها من مجموع اللي درسه".

وشدد الوزير، على أن الامتحان هدفه تقييم التجربة، مؤكدًا: "الامتحان مش هينجح طالب أو يسقطه.. لكن هدفه تقييم التجربة والاستعداد لامتحانات نهاية العام".

محاربة الغش وتسريب الامتحانات

وحول تسريب الامتحانات وعمليات الغش، أكد الوزير، أن نظام الامتحانات الإلكتروني يقضي على تسريب الامتحانات، مضيفًا أن الغش ليس عيبًا في وزارة التربية والتعليم ولكن في المجتمع، مشددًا على أن نجاح التجربة الجديدة في التعليم تعتمد على الرغبة الحقيقية لدى الطلاب والأهالي.

الدروس الخصوصية

وفيما يتعلق بأزمة الدروس الخصوصية، أكد شوقي، أن وزارة التربية والتعليم تعمل بأسلوب يقضي على هذه الظاهرة التي تقتل التفكير من جذورها، مضيفًا أن عصر ما يسمى بالإجابة النموذجية انتهى، وأن "كرة الدروس الخصوصية الآن في ملعب الأهالي".

ولفت الوزير، إلى أن ميزة النظام الجديد للتعليم أنه يعتمد على الفكر وليس التلقين والحفظ، وأن "التابلت" وفر للطالب الفقير والغني نفس المعلومات.

بنك المعرفة

أوضح شوقي، أن بنك المعرفة يعد من المشروعات القومية التي لم تنل حظها من الشهرة مثل مشروعات أخرى، لافتًا إلى أن بنك المعرفة يضم أكبر 33 ناشرًا في العام وأنه تمت الاستفادة منه في تطوير مناهج الصف الأول الثانوي.

وتابع الوزير: "بنك المعرفة يضم محتوى بالمليارات يقدم للطلاب مجانا"، مشيرًا إلى أن التابلت يتيح للوزارة التواصل بشكل مباشر مع أكثر من 700 ألف طالب.

واختتم الوزير حديثه بمطالبة الجميع بالتمهل في تقييم التجربة، مضيفا: "اصبروا 4 سنوات وهتشوفوا تعليم تاني خالص في مصر".