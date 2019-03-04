منها فقد النظر.. محافظ القليوبية: الحيوانات تنقل الأمراض للإنسان

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، إنه كطبيب وأستاذ جامعي قبل أن يكون محافظا، يؤكد أن الكلاب المصابة بالسعار تنقل أمراضًا للإنسان في العيون والكبد من خلال طفيليات تنتقل عبر الكلاب.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين؛ لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيرى البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين وممثلين عن جمعيات الرفقة بالحيوان.

وأشار محافظ القليوبية إلى وجود العديد من التشريعات التي لم تفعل حتى الآن في هذا الشأن، مؤكدا وجود لجنة أخلاقيات البحث العلمي لحقوق الحيوان للتعامل الجيد مع الحيوان، قائلا: "حتى لا يدعي علينا أحد أننا لانعرف كيف نتعامل مع الحيوان".

ولفت محافظ القليوبية إلى أن إزعاج الكلاب الضالة للأطفال أدى لارتفاع الأضرار النفسية للأطفال وتعرضهم للتبول اللإرادي عند الذهاب لمدارسهم، بالإضافة لتلقيه اتصالًا من أولياء أمور يسكنون في الظهير الصحراوي للمحافظة يفيد بتزاوج الكلاب مع السلعوة فى الخانكة "وإنتاج كلاب بها شراسة بشعة ونتج عنه تعرض أكثر من ٣٠ حالة من الأطفال للعقر من هذه الفئة خلال توجهم للمدرسة".

وأكد المحافظ أن التوازن البيئي اختل، مطالبا بضرورة زيادة توزيع الخدمات البيطرية وزيادة عدد الأطباء البيطريين، قائلا: "بعض الأشخاص يقوموا بتشريس الكلاب كنوع من استخدام القوة، وذلك يعد من المشكلات التي تواجه الخدمات البيطرية ووزاراتي الزراعة والبيئة".

وتابع: "آلاف الأمراض تنتقل من الحيوان خاصة الكلاب للإنسان منها فقد النظر، ومشكلة القمامة سبب من أسباب انتشار الكلاب الضالة حيث تتعال الكلاب مع صناديق القمامة والأكياس وتقوم بتمزيقها"، وتساءل: "من يتحمل تكلفة دور الإيواء ونحن لدينا أولويات أيضا؟، التوازن البيئى مختل وهناك قصور شديد وفى ظل هذه الحالة لابد من إعادة التوازن البيئي الطبيعي، ويجب التفرقة بين الكلاب الضالة والكلاب التى توجد بأهلية بعض المربين، أرى أنه لا يتم تطبيق القانون عليهم سواء التطعيم والمتابعة البيطرية ولا يتبعوا القواعد السليمة".