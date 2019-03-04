سقوط عجلة البوجي.. السكك الحديدية تعتذر عن تأخر قطار "أبوقير"

كتب- محمد نصار:

اعتذرت هيئة السكك الحديدية، صباح اليوم، عن تأخر قطار رقم 4015 ركاب أبو قير، نتيجة سقوط عجلة البوجي من إحدى العربات بمحطة سيدي جابر وبوجي عربة الباور من قطار 900 ركاب إسكندرية القاهرة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه جرى على الفور التنبيه بالاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي والاستعداد بالسكك البديلة، والتأكد من عدم تأثر حركة القطارات وأنها تعمل بشكل طبيعي.