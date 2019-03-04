  • عاجل:رئيس السكك الحديدية: كان يمكن تدارك حادث محطة مصر بـ"إبرة السقوط" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    سقوط عجلة البوجي.. السكك الحديدية تعتذر عن تأخر قطار "أبوقير"

    03:26 م الإثنين 04 مارس 2019
    سقوط عجلة البوجي.. السكك الحديدية تعتذر عن تأخر قطار "أبوقير"

    أرشيفية

    كتب- محمد نصار:

    اعتذرت هيئة السكك الحديدية، صباح اليوم، عن تأخر قطار رقم 4015 ركاب أبو قير، نتيجة سقوط عجلة البوجي من إحدى العربات بمحطة سيدي جابر وبوجي عربة الباور من قطار 900 ركاب إسكندرية القاهرة.

    وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه جرى على الفور التنبيه بالاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي والاستعداد بالسكك البديلة، والتأكد من عدم تأثر حركة القطارات وأنها تعمل بشكل طبيعي.

    هيئة السكك الحديدية قطار أبوقير إسكندرية

    الخبر التالى:

    "قومي حقوق الإنسان" يؤكد التزامه بالدفاع عن حق كل مواطن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان