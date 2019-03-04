بـ3 لغات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل امتحان أولى ثانوي

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان التجريبي الثاني للصف الأول الثانوي، الذي يجرى في 24 مارس المقابل، يتاح للطلاب بثلاث لغات، ليجيب كل طالب عنه باللغة التي يدرس بها، مشيرًا إلى أن اللغات هي "العربية، والإنجليزية، والفرنسية".

وأضاف شوقي، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر التعليم في مصر، الذي ينعقد بأحد فنادق القاهرة، اليوم الاثنين، بالتعاون بين مؤسسة أخبار اليوم وجامعة القاهرة، أن هناك مطالب بترجمة محتوى بنك المعرفة ومناهج نظام التعليم الجديد، للغة الألمانية نظرًا لوجود 4 مدارس في مصر تدرس بهذه اللغة، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك حاليًا صعب للغاية، نظرًا لارتفاع التكلفة وقلة عدد المستفيدين.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى إلى توفير نسخة من المناهج الجديدة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبحث حاليًا عن تمويل إضافي.

وقال شوقي، إن الامتحان التجريبي الثاني للصف الأول الثانوي، عن طريق " التابلت"، وإعلان الجدول نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف شوقي، أن الوزارة تدرب الطلاب من خلال هذا الامتحان، على استخدام اجهزة "التابلت" في الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الامتحان والتصحيح سيتم بشكل إلكتروني، وجرى إعداد وتأمين بنك الأسئلة بشكل كامل.