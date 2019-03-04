"إزالة الباعة وإصلاح السلالم".. تفاصيل جولة محافظ الجيزة بالعجوزة والدقي

كتب- إسلام ضيف:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سُلَّم أرض اللواء الكهربائي بحي العجوزة؛ بعد تلقيه عدد من شكاوى المواطنين لتوقفه عن العمل وعدم تشغيله إلى جانب وجود باعه جائلين في محيطة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بأحياء: العجوزة والدقي، والتي رافقه خلالها اللواء محمد رأفت السكرتير العام للمحافظة.

وقالت محافظة الجيزة في بيان لها اليوم الاثنين، إن المحافظ وّجه رئيس حي العجوزة للتأكد من إجراء الصيانة الدورية للسلم الكهربائي حفاظًا عليه، وللتأكد من عدم تعطلة مجددًا في ظل أهميته الشديدة لمواطني أرض اللواء المترددين عليه يوميًا.

وأكد محافظ الجيزة أنه سيمر مجدداً على السلم للتأكد من تشغيله للتسهيل على المواطنين، موجهًا بشن حملات يومية لإزالة الباعة الجائلين من محيط ومسارات السُلَّم؛ لعدم إعاقة حركة المارة بالإضافة إلى التنسيق مع جهاز السرفيس والإدارة العامة للمرور لعدم السماح بتواجد سيارات السرفيس والأجرة بمحيط المنطقة.

وتفقد المحافظ المصاعد الكهربائية بكوبري المشاه العلوي بأرض اللواء للتأكد من تشغيلها واستخدامها من قبل المواطنين كبار السن.

وأصدر المحافظ تعليمات لرئيس هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة النظافة بمحيط سلم المشاه بأرض اللواء، ومحيط خط السكة الحديد الواقع أسفل السلم.

وتابع المحافظ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجاري تنفيذها لطرق المشاه وأماكن عربات المأكولات الحضارية لمشروع شارع مصر 306 بشارع المتحف الزراعي بالدقي، لافتاً إلى أن المحافظة ستقدم كل سبل الدعم اللازم لنجاح مشروع شارع مصر بالمحافظة لما له من أهمية في توفير فرص عمل للشباب وحلول بديلة وحضارية للباعة الجائلين.​