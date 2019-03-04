السياحة تنظم دورة تدريبية لمفتشي "الرقابة على المنشآت الفندقية"

كتب- يوسف عفيفي:

نظمت وزارة السياحة، دورة تدريبية لمفتشي قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة لتعريفهم علي المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية.

وحسب بيان اليوم، تنظم الدورة على يد خبراء من منظمة السياحة العالمية متخصصين في تصنيف الفنادق؛ بحضور الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب وعبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة.

يأتي ذلك فى ضوء الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الوزارة للانتهاء من تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية لتتواكب مع المعايير الدولية والتي تعد أحد المحاور الاساسية التي يتضمنها برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي لتطوير القطاع.

ومن المقرر أن تستمر هذه الدورة التدريبية خلال الفترة من ٣ مارس الجاري وحتي نهاية شهر ابريل المقبل، يبدأ بعدها التطبيق العملي بنزول المفتشين الى الفنادق.

وقالت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب إن الدورة تنقسم إلى جزئين الأول عبارة عن محاضرات نظرية للمتدربين، والثاني يتضمن التطبيق العملي بنزول المتدربين الى الفنادق ، وأضافت انه سيتم تدريب المفتشين لأول مرة على استخدام Tabletsمصنعة خصيصاً لهذا الهدف، لإدخال التكنولوجيا الحديثة على نظام التفتيش والرقابة على المنشآت الفندقية.

ومن جانبه أوضح عبد الفتاح العاصي أن تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية والتي لم تُحدث منذ 2006 سيكون لها دور كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين ورفع تنافسية الفنادق المصرية لتتواكب مع المعايير العالمية الحديثة، وأشار الى أنه سيتم تدريب ٤٤ من مفتشي الوزارة والذين تم تقسيمهم الى مجموعتين كل واحدة تتكون من ٢٢ مفتش.

وأضاف أن مفتشي الوزارة بعد أن يجتازوا الجانبين العملي والنظري من التدريب سيتم منحهم شهادة معتمدة من منظمة السياحة العالمية للتفتيش والرقابة على الفنادق فيما يتعلق بتطبيق المعايير الحديثة لتصنيف الفنادق .