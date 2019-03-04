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    إلكتروني.. التعليم: الامتحان التجريبي لأولى ثانوي 24 مارس

    02:15 م الإثنين 04 مارس 2019
    إلكتروني.. التعليم: الامتحان التجريبي لأولى ثانوي 24 مارس

    الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان التجريبي الثاني للصف الأول الثانوي، عن طريق " التابلت" يبدأ 24 ماس المقبل، ومن المقرر أن تُعلن الوزارة الجدول نهاية الأسبوع الجاري.

    وأضاف شوقي، هذا خلال كلمته بمؤتمر التعليم في مصر، الذي ينعقد بأحد فنادق القاهرة ، اليوم الاثنين، بالتعاون بين مؤسسة أخبار اليوم وجامعة القاهرة، أن الوزارة تدرب الطلاب من خلال هذا الامتحان، على استخدام اجهزة "التابلت" في الامتحانات.

    وأكد وزير التربية والتعليم، أن الامتحان والتصحيح سيتم بشكل إلكتروني، حيث أنه تم إعداد وتأمين بنك الأسئلة بشكل كامل.

    طارق شوقي امتحان تجريبي أولى ثانوي

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