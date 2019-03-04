تحتاج مليارات.. "نقل النواب" تناقش تطوير السكك الحديدية

كتب- أحمد علي:

قال عمرو شعت، نائب وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتطوير هيئة السكة الحديد ودائما ما يطمئن على خطة تطويرها.

وأضاف خلال اجتماع لجنة النقل بالبرلمان، الاثنين، فيما يتعلق بإعادة هيكلة السكة الحديدية: "أحضرنا وفدًا من المكتب الاستشاري المصري الإيطالي إلى مجلس النواب منذ نحو أسبوعين قبل الحادث للتحدث عن إعادة الهيكلة والوفد شرح لأعضاء لجنة النقل، وطلبنا دعم لجنة النقل لفكرة التطوير.

وتابع: "بدأنا الخطوة الأولى للهيكلة في ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ولم يكتب لها النجاح لأن نواب الشعب حينها لم يقدموا الدعم للوزارة".

وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللسان يعجز عن وصف الكارثة التي حدثت بمحطة مصر الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أننا نعلم بأن رئيس الجمهورية يريد تطوير السكة الحديد، وقدم الشكر لوزير النقل السابق قائلا، إنه نشط وكان يعمل ليل نهار وكان يريد الإصلاح ولكن شجاعته الأدبية ومسئوليته السياسية جعلته يقدم استقالته.

وتابع: "الهيئة متهالكة منذ فترات طويلة، وهناك جرارات غير صالحة للعمل ولكن تعمل وبيحاولوا يلصموا فيها، وكان المفروض التطوير منذ ٤٠ سنة ونحمل المسئولية للحكومات السابقة".

وأضاف، أن السكة الحديد تحتاج مليارات لكي تبقى سكة حديد ولكن نحن نتذكر ذلك فقط عند حدوث الكارثة، ولابد من التكاتف الشديد بين مجلس النواب وخاصة لجنة النقل مع هيئة السكة الحديد ونحاول بقدر المستطاع أن يكون لها الأولوية في التطوير وإعادة الهيكلة، مشيرا إلى ضرورة وجود تدريب حقيقي منذ فترة للعاملين فيما يخص السلامة والصحة ولكننا نريد المزيد.