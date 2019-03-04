رضا حجازي: التعليم قبل الجامعي يمر بمرحلة تطوير شاملة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة التعليم تتحرك في مسارين لإصلاح التعليم، أحدهما تطوير المناهج والآخر متعلق بالاستثمار في الطفولة المُبكرة.

وأكد حجازي، خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر التعليم في مصر "رؤية لمستقبل التعليم في مصر" اليوم الاثنين، أن التعليم هو ركيزة بناء الإنسان المصري المواكب والمعاصر والمنافس، بالإضافة إلى أنه يستحوذ على مساحة ذات اعتبار من اهتمام المجتمع الدائم بقضايا تطويره وإصلاحه.

وتابع: "حيث يعوِّل المجتمع عليه مسئولية التنشئة السليمة للأجيال الحالية والقادمة في البلاد، وهذا ما تؤكده القيادة السياسية في جميع الفعاليات من ضرورة الاهتمام بالتنشئة السليمة لأبناء الوطن، وإعطاء كل ذلك الأولوية ضمن الأجندة السياسية للدولة".

وأشار حجازي، إلى أن قطاع التعليم قبل الجامعي يمر حاليًا بمرحلة تطوير شاملة، تهدف إلى إحداث عملية تغيير وتطوير جذرية في معطياته، ومخرجاته، وجوانبه كافة، موضحًا أن من بين التدخلات الرئيسية لعملية التطوير الراهنة، تحتل مسألة تطوير نظم الإدارة مكانة وأولوية متقدمة، فهي إحدى ركائز تطوير القطاع وفق رؤى وتطلعات الدولة والقيادة السياسية.