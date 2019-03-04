"منتهى الخطورة".. رئيس "نقل النواب": يطالب برؤية واضحة لتطوير السكك الحديدية

كتب- أحمد علي:

قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن أعضاء المجلس لم يقصروا يوما في تحمل مهامهم الدستورية والقانونية.

وأضاف خلال اجتماع لجنة النقل اليوم، الاثنين، لمناقشة نتائج زيارة اللجنة إلى موقع حادث محطة مصر، بحضور عمرو شعت نائب وزير النقل والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن المجلس مسئول أمام الشعب في التشريع والرقابة والتوجيه بالشكل الذي لو تم تنفيذه لما كنا اليوم نعيش تلك اللحظات العصيبة.

وتابع، أن سكك حديد مصر كانت يوما ما في مقدمة الدول، ولا يمكن التشكيك أو التقليل من مجهودات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه منذ تحمله المسئولية تطوير مرفق السكة الحديد بالشكل الذي يحقق الأمن والسلامة.

وأضاف، أن أي محاولة للوقيعة بين الشعب وقيادته السياسية باستغلال تصريحات مجتزءة ومفبركة للمتاجرة بدماء الأبرياء، ستقابل حتما بالفشل ليس فقط لأن الوعي الشعبي سيلفظها ولكن لأننا جميعا نعلم حرص الرئيس ومتابعته لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، التي تهدف إلى تمتع المواطن المصري بخدمات نقل آمنة ومتطورة.

وتابع، أثنى على القرار الشجاع للدكتور هشام عرفات وزير النقل، بتقديم استقالته، والقرار الجرئ للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقبول الاستقالة، ما يعكس الفكر السياسي المصري نحو إقامة قواعد المحاسبة والمسئولية السياسية بشكل متحضر.

وأضاف، بناء على تكليفات رئيس المجلس، انتقلت اللجنة إلى مرقع الحادث، للاستماع إلى مسئولي السكة الحديد حول أسباب وتداعيات الحادث، وارى انه لايجب ان تختزل في مجرد التقصير او الخطأ الذي ارتكبه السائق، ولكن الأمر يرجع الى خلل متكامل الأركان في منظومة السكة الحديد سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو التمويلية، وحتما من ناحية استغلال الموارد البشرية التي نادينا من قبل بضرورة إعادة هيكلتها واستغلال العاملين وتطبيق التدريب التحويلي لهم، إلا أن مسئولي الهيئة يبدو أن لهم حسابات واعتبارات أخرى تمنعهم من ذلك.

واختتم كلمته، بأن الحادث جلل، والأمر بات في منتهى الخطورة، والشعب ينتظر اعتماد سياسات ورؤية حقيقية بتوقيتات زمنية محددة وواضحة للتطوير وضمان هيكلة إدارية وتمويلية لجميع قطاعات الهيئة بما يمكنها من القيام بدورها.