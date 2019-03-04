برلماني: إنشاء مراكز لعلاج التصلب المتعدد يخفف معاناة أهالي الصعيد

كتب- أحمد علي:

قال ممتاز دسوقي، نائب أسيوط وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن إنشاء أكبر مركزين لعلاج التصلب المتعدد والهيموفليا بالصعيد لخدمة 3.5 مليون مواطن، يخفف من معاناة أهالي الصعيد للحصول على الخدمة الصحية المطلوبة.

وأشاد دسوقي، في بيان، اليوم، بحرص وزارة الصحة ممثلة بوزيرتها الدكتورة هالة زايد على توفير خدمات صحية متكاملة في صعيد مصر خاصة الخدمات التي يقدمها العلاج داخل منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة للأمراض النادرة والمزمنة.

وأضاف أن تكلفة علاج مريض التصلب المتعدد آلاف الجنيهات شهريا، إلا أنه يحصل على الخدمة 100% مجانا دون أن يتكلف عناء السفر للقاهرة، وكذلك مرضى الدم الذين يتم علاج 85% منهم على نفقة التأمين الصحي والباقون يتم علاجهم على نفقة الدولة.​