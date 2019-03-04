رئيس جامعة القاهرة: "العقل المستقل" ضرورة لتطوير التعليم في مصر

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن التعليم هو الشغل الشاغل للقيادة السياسية الآن، مؤكدًا أن تطوير التعليم هو الطريق الوحيد لإحداث التقدم، ولن يتطور إلا بتغيير العقل المصري وتشكيل "العقل المستقل".

وأضاف الخشت، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تطوير التعليم.. التحديات وآفاق النجاح"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه مؤسسة "أخبار اليوم"، بالتعاون مع جامعة القاهرة، أنهم أطلقوا مشروعًا لتطوير العقل المصري وهو "العلم من أجل العلم".

وتابع رئيس جامعة القاهرة: "لن نوافق على أي مشروع بحثي لم يقدم حلول للمشكلات، وأحد مشاكل التعليم في مصر هو الالتزام بالإجابة النموذجية، والتي يجب تغييرها لتنوع طرف التفكير، وجامعة القاهرة حققت تقدم بنسبة 100% مقارنة بعام 2017 وفقًا للمراكز البحثية المتخصصة".

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أن إصلاح التعليم يتطلب 3 خطوات وهي (تغيير طرق التفكير - إصلاح علم أصول الدين حتى تكون رؤية العلم في العلوم الكونية قريبة - تكوين منظومة جديدة لإحداث التقدم) مؤكدًا أنه لا تنمية اقتصادية إلا بتطوير العقل المصري، فبناء الإنسان هو أساس كل نهضة وتقدم، وهو ما يعملون عليه حاليًا في جامعة القاهرة.

ويشهد المؤتمر حضور كل من: وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، والكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.

وبدأت فعاليات المؤتمر، اليوم الاثنين، بعرض فيلم تسجيلي استعرض توصيات مؤتمر "التعليم في مصر" الأول وما تم تنفيذه من توصياته.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه المشروع القومي لتطوير التعليم، كما يناقش آليات تطور العقل المصري ودوره في إصلاح التعليم.

ويهدف مؤتمر "التعليم في مصر" في دورته الثانية، إلى المساهمة في زيادة إيقاع عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومساندة عملية الإصلاح.