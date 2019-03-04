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    القصبي يشرف على رسالة دكتوراه في إدارة الأعمال بجامعة عين شمس

    12:34 م الإثنين 04 مارس 2019
    القصبي يشرف على رسالة دكتوراه في إدارة الأعمال بجامعة عين شمس

    القصبي يشرف على رسالة دكتوراه في إدارة الأعمال بجا

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    شارك عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة تضامن النواب، بصفته خبيرا مصرفيا في مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في إدارة الأعمال، للباحث محمود السيد أحمد إبراهيم، بكلية التجارة جامعة عين شمس.

    وكانت الرسالة بعنوان دور جودة الحياة الوظيفية كمتغير وسيط في العلاقة بين القيادة الملهمة والتميز المؤسسي، في دراسة تطبيقية على البنك الأهلي المصري.

    وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور القصبي والدكتورة جيهان عبدالمنعم رجب رئيسا وعضوية الدكتور عمرو عواد.

    عبدالهادي القصبي لجنة تضامن النواب إدارة الأعمال جامعة عين شمس

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