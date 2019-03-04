الزراعة تعلن تخفيض أسعار اللحوم السودانية والبلدية

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، عن طرح اللحوم السودانية والبلدية بمنافذ الوزارة، بأسعار أقل من منافسيها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل ضمن خطة لتوفير جميع مستلزمات الزراعة وعرضها بمنافذنا للمواطنين بأرخص أسعار وأعلى جودة.

وقال عبدالعال، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن قطاع الإنتاج عرض أمس اللحوم السودانية المتعاقد عليها بسعر 85 جنيهًا، واللحوم البلدية بسعر 100 جنيه، لافتًا إلى أن اللحوم السودانية نالت استحسان المواطنين من حيث الجودة والسعر.

وأضاف رئيس قطاع الإنتاج، أنه جرى طرح الكميات الأولى بمنفذ الدقي في شارع نادي الصيد؛ لأنه يخدم أكثر من 120 ألف مواطن، موضحًا أنه حال زيادة الطلب عليها يجرى طرح كميات مضاعفة بباقي المنافذ.

وأوضح أن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلف قطاع الإنتاج بضرورة التوسع في المنافذ وتقديمها على أعلى مستوى خدمي للمواطنين، مضيفا: "أن جميع الاشتراطات الصحيية للحوم تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية".

وأشار رئيس قطاع الإنتاج، إلى أن القطاع اتخذ قرارًا برفع سعر البيض في المنافذ من 36 جنيهًا إلى 38 جنيهًا بعد ارتفاع أسعاره، موضحًا أنه مازال أقل مما يتم بيعه في الخارج بـ10 جنيهات.

وتابع: قطاع الإنتاج يسعى لتنفيذ 5 آلاف منفذ جديد بالتعاون مع منظومة الإيفاد العالمية بنسب تتخطى 70% من حيز التجهيزات والبنية التحتية على أن يوفر القطاع المنتجات"، قائلا: "الدولة لديها رغبة حقيقة في توفير جميع مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة". ​