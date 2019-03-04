السجيني في الحوار المجتمعي بشأن الحيوانات الضالة: "عايزين بلدنا زي لندن"

كتبت- ميرا إبراهيم:

بدأت اليوم الاثنين، فعاليات جلسة الحوار المجتمعي للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لمناقشة تفاقم أزمة انتشار الحيوانات الضالة "الكلاب والقطط " غير المستأنسة على مستوى الجمهورية وتقديم مقترحاتهم لإيجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة بما يتوافق مع رأي فقهاء الدين وأحكام الدستور والمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

حضر الفعاليات وزراء الزراعة، البيئة، وممثل عن وزارة الصحة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة ود. أحمد ممدوح الأمين العام لدار الإفتاء، وانطلقت الفعاليات بدقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث قطار محطة مصر.

وأكد رئيس اللجنة، أن هدف الجلسة الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية ليتم التوصل نحو خريطة طريق يقرها البرلمان تلتزم بها الحكومة للتغلب على هذه الإشكالية، مؤكدا أن هذه المشكلة متشابكة ولابد من حوار ونقاش حولها، قائلا: "نهدف لحالة توافقية حول هذه الأزمة بحوار مع الأطراف المعنية".

وأضاف السجيني، بأنه لن يتم إغفال التوازن البيئي في هذا الملف، مشيرا إلى أنه يجب التصدي لهذه الآفة التي تهدد حياة المواطنين بما لا يخل بالتوازن البيئي، قائلا: "زي ما بنمشي فى لندن ونيويورك والدول الأوربية مش بنشوف كلام ضالة مزعجة عايزين بلدنا تكون كدا".