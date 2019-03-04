وكيل الأزهر: وحدة لم الشمل بالمشيخة حلت الكثير من المشاكل الزوجية

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، إن مصر تهتم بإرساء الاستقرار بالمجتمع، وإزالة الخلاف بين الأسر ومقاومة العنف الذي تتعرض له المرأة والطفل والوساطة في مسائل الخلافات الزوجية التى تتسبب في انتشار ظاهرة الطلاق.

وأضاف عباس، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإطلاق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي ينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة، صباح الاثنين، أن المشكلة بسيطة ومن الممكن أن نقوم بحلها والحد من ظاهرة الخلافات الأسرية، حال تدخل العقلاء للتوسط في حلها.

ولفت إلى أنه تمت الإستعانة بين وحدة لم الشمل وقطاع المعاهد الأزهرية، منوها أن هذه الوحدة استطاعت أن تساهم في حل كثير من المشكلات، كاشفا أنه أرسل للوحدة مشكلة بين فتاة ووالديها وأبلت الوحدة بلاء حسنا، وأعادوا روح الحياة بين أطراف المشكلة موجها لجميع أعضاء الوحدة الشكر الجزيل على هذه الجهود تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأوضح أن الوحدة لا يقتصر دورها على حل المشكلات فقط وإنما يشمل التوعية المجتمعية، لافتا إلى أن وزارة التضامن طلبت عقد بروتوكول بين وحدة لم الشمل ومركز البحوث السكانية في الأزهر لأنهم اكتشفوا أن هذه الوحدة تؤدي عملا جليلا ولذلك طلبوا التعاون معها.