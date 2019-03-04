ياسر رزق: مؤتمر "أخبار اليوم وجامعة القاهرة" باكورة أنشطة عام التعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إن مؤتمر التعليم في دورته الثانية يعد باكورة أنشطة عام التعليم الذي أعلنه ودعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدم رزق، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يحمل عنوان "تطوير التعليم.. التحديات وآفاق النجاح"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تنظمه مؤسسة "أخبار اليوم"، بالتعاون مع جامعة القاهرة، بالشكر للوزراء الحضور والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وقال رزق، إن مؤتمر التعليم في دورته الثانية، جاء بعد ثلاث جلسات تحضيرية بمشاركة فعالة من وزراء التعليم والتعليم العالي ونوابهم، ورئيس جامعة القاهرة وأساتذة الجامعات، وبحضور خبراء التعليم في مختلف التخصصات، وكان الهدف منه المساهمة في زيادة إيقاع عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومساندة عملية الإصلاح.

وتابع: "منذ عامين، عقدنا مؤتمرنا الأول بالتعاون والمشاركة بين جامعة القاهرة ودار أخبار اليوم، بهدف البحث عن حلول إبداعية لمشاكل التعليم، وجاء المؤتمر نموذجًا للتعاون المنشود بين مؤسسات الدولة في خدمة قضايا الوطن، وانتهى إلى توصيات ومقررات فعالة أسهمت في دفع الجهود المبذولة بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لتحقيق طفرة في العملية التعليمية وتنوير الرأي العام بالبرنامج القومي لتطوير التعليم وكذلك تمكين الأسرة المصرية من الإحاطة بجوانب برنامج التطوير والمشاركة الفعالة في تنفيذه".

وقال رزق: "اليوم نعقد مؤتمرنا الثاني في مطلع عام التعليم، بعد أن عقدنا 3 جلسات تحضيرية بمشاركة فعالة من جانب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور واسع من جانب رجال التعليم والخبراء، وكان الهدف هو بلورة الغرض من هذا المؤتمر وتعميم جلساته بما يحقق الغرض المستهدف".

وتابع رزق: "أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة العريقة، على جهوده ومعاونته الصادقة لتوفير سبل النجاح لهذا المؤتمر".

وشدد ياسر رزق، على أهمية عدم الخروج بتوصيات مكررة توضع في ملف يحفظ في أدراج مغلقة، إنما هدفهم تعميق الوعي ببرنامج تطوير التعليم وتحفيز المشاركة في إنجاز مراحله والخروج بمقررات قابلة للتنفيذ تسهم في دفع برنامج التطوير وتحقيق الهدف من إعلان عام 2019 عامًا للتعليم.

ويشهد المؤتمر حضور كل من: وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، والكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.

وبدأت فعاليات المؤتمر، اليوم الاثنين، بعرض فيلم تسجيلي استعرض توصيات مؤتمر "التعليم في مصر" الأول وما تم تنفيذه من توصياته.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه المشروع القومي لتطوير التعليم، كما يناقش آليات تطور العقل المصري ودوره في إصلاح التعليم.

ويهدف مؤتمر "التعليم في مصر" في دورته الثانية، إلى المساهمة في زيادة إيقاع عملية تطوير التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومساندة عملية الإصلاح.