تأكيدًا لمصراوي.. "الإسكان" تعلن أسعار فلل "المقصد" بالعاصمة الإدارية- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، الأسعار الرسمية لأول طرح حكومي الفيلات في العاصمة الإدارية، بمشروع المقصد، موضحة أن الفيلا المنفصلة تبدأ من 8.2 مليون جنيه، بمقدم جدية الحجز 300 ألف جنيه.

وأضافت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن فيلات التاون هاوس تبدأ من 6.7 مليون وجديه حجز 200 ألف جنيه، والتاون هاوس تبدء من 5.6 مليون جديه والحجز 100 ألف جنيه.

ولفتت الشركة، إلى أن هناك طرق سداد ميسرة، بالتقسيط على خمس سنوات، ويوجد طرق سداد على سبع سنوات، كما يوجد خصم 27% للدفع الكاش.

وكان مصراوي نشر أسعار فلل مشروع "المقصد" في العاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن التعرف على ذلك من خلال الرابط التالي:

خاص| تبدأ من 8.2 مليون جنيه.. ننشر أسعار فيلات "الإسكان" في العاصمة الإدارية

وأعلنت شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، الأسبوع الماضي، مشروعها الجديد في العاصمة الإدارية تحت اسم "المقصد" وهو عبارة عن فلل فقط ولا يوجد به عمارات أو وحدات سكنية.

وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للشركة، والتي تتولى تسويق المشروع، إن هيئة المجتمعات العمرانية انتهت من تنفيذ ما يقرب من 70% من أول مشوع فلل في العاصمة الإدارية، والذي يحمل اسم "المقصد" لافتًا إلى أن الكمبوند يقام على مساحة 211 فدانًا، ويُعد تحفة معمارية، حيث تم تصميم بعض الوحدات على الطراز المعماري الحديث، وأخرى على طراز مدن البحر المتوسط.

يُشار إلى أن شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري تأسست كشركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 60%، وبنك الإسكان والتعمير بنسبة 38%، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 2%.

ووقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي، وزير الإسكان السابق، بروتوكول تعاون مع شركة "سيتي إيدج" تدير وتشرف من خلاله الشركة على الإنشاءات وتصميم وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لـ7 مشروعات جديدة في العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة.