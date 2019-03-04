طلب إحاطة بشأن تلوث النيل من المصارف

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تلوث مياه نهر النيل بسبب المصارف العشوائية وما ينتج عنها من تلوث بيئي وصحي .

وقال "فؤاد"، في نص طلب الإحاطة، إنه رغم أهمية نهر النيل إلا أننا لم نتحرك بشكل فعلي لحمايته والحفاظ عليه بل نشارك جميعا بالتقصير في حمايته، موضحًا أن الدستور ألزم بالحفاظ علي نهر النيل وحمايته من أي تعدي قد يضر به باعتباره أهم الموارد المائية في مصر، وأي تعدي عليه يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري.

وأضاف "فؤاد"، أن وزارة البيئة أصدرت بيانًا رسميًا، قالت فيه إن إجمالي كمية الصرف المباشر على مياه نهر النيل تبلغ 18.922 مليار متر مكعب تقريبًا في العام الواحد، وتصدر الصرف الصحي والزراعي العشوائي قائمة الصرف على النيل بواقع 72% من كمية الصرف، حسب تقرير حالة البيئة في مصر 2016 الصادر أواخر ديسمبر 2017 .

وتابع "فؤاد"، أن التقرير يشير إلى أن عدد المصارف الزراعية الرئيسية التي تصب في النيل نحو 72 مصرفًا من أسوان إلى القاهرة، وفرعي النيل بدمياط و رشيد، التي تحتوي على مياه الصرف الزراعي المحملة بالمبيدات والكيماويات، بالإضافة إلى الصرف المباشر العشوائي من القرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي.