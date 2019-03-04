اليوم.. بدء اختبارات المعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

القاهرة - (مصراوي):

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين في 51 قاعة مجهزة بعدة محافظات.

وأكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم توفير 51 قاعة في المديريات وتعقد على 15 فترة، وهي عبارة عن 30 دقيقة و15 دقيقة للاستراحة، والامتحان مكون من 40 سؤالًا.

وأوضح أن الامتحان، لا يحتاج إلى أي أمكيانيات ويستطيع المتقدم أن يعدل في الامتحان والإجابات، ويحذر اصطحاب المحمول، كما أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقه أو تصوير الامتحان أو الغش، بالإضافة إلى معايير أمان كبيرة ومختلفة.

وأشار إلى أن الامتحان مصمم لحفظ البيانات تحسبًا لانقطاع الكهرباء أو حدوث عطل حيث أن هناك معايير معينة للامتحان، مشيرًا إلى أنه تم تصميم بنك أسئلة يضم 12 ألف و818 سؤالًا وكل معلم له امتحان مختلف بإجابة مختلفة، كما أنه تم التعاون مع المراكز الثقافية، وأيضًا المركز القومي للامتحانات لعمل أسئلة اللغات بالنسبة للمتقدمين للغات.

وأشار إلى ضرورة إحضار الرقم القومي للمتقدم والبريد الإلكتروني له خلال لجنة الامتحان.