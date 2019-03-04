الزراعة: برتوكول مع "التموين" لتوفير الفول بأسعار مناسبة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المساحة المزروعة بمحصول الفول في الأعوام السابقة وصلت إلى 320 ألف فدان، إلا أنها تراجعت بسبب العديد من العوامل ما دفع وزارة التموين لاستيراد كميات كبيرة من الخارج.

وأضاف القرش لـ"مصراوي"، أن الوزارة بصدد توقيع برتوكول مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقوم بموجبه وزارة التموين، بشراء محصول الفول البلدي من الزراعة، باعتباره محصول استراتيجي، موضحًا أن البرتوكول يضمن التعاقد على المساحات المزروعة طبقًا للخريطة الزراعية.

وأوضح أن وزارة التموين هي التي تحدد القيمة الشرائية للتعاقد على السعر من الفلاحين، بدلاً من وصوله للتاجر وبيعه للمستهلك بـ3 أضعاف ثمنه، موضحًا أن الوزراتين لديهم منافذ بيع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

مضيفًا: "وزارة الزراعة تسعى لتسريع وتيرة تطبيق قانون الزراعة التعاقدية على المحاصيل الرئيسية".

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إلى أن الهدف من توقيع هذه البرتوكولات واللجان، العمل على تشجيع الفلاح للعودة إلى زراعة المحصول من جديد والتوسع في المساحات، للحد من ارتفاع الأسعار.

وأصدر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا حمل رقم 17 لسنة 2109، بتشكيل مجموعة عمل تحت مُسمى اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي برئاسة وزير الزراعة، وتضم مسؤولين من وزرات الزراعة والري والتموين.​