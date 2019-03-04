اليوم.. البابا تواضروس يترأس أول قداسات الصوم الكبير من وادي النطرون

كتب- إسلام ضيف:

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، أول قداسات الصوم الكبير، في دير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.

ويبدأ الأقباط الأرثوذكس الصوم الكبير الذي تصل مدته إلى 55 يومًا متتالية، يوم الإثنين 4 مارس المقبل، الذي يختتم بليلة عيد القيامة المجيد يوم السبت 27 أبريل المقبل، والذي يطلق عليه "سبت النور".​