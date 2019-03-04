"الروبيكي والمنطقة الاقتصادية".. تعرف على تكليفات "مدبولي" لحكومته في اجتماعات الأحد

القاهرة - مصراوي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ثلاثة اجتماعات مع عدد من الوزراء في القطاعات المختلفة، كلف خلالها بتنفيذ عدة توجيهات يستعرضها مصراوي في التقرير التالي..

مشروع الروبيكي

في اجتماعه مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحث مدبولي، مشروع مدينة الجلود بمنطقة "الروبيكي"، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، والمهندس ياسر المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للتطوير والاستثمار، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وجاءت أبرز تكليفات مدبولي، بالحفاظ على صناعة الجلود وتطويرها والارتقاء بها.

- تكليف محافظ القاهرة بتوجيه إنذار لمن حصلوا على ورش ومدابغ بديلة في مدينة "الروبيكي"، وما زالوا يشغلون مدابغهم في منطقة سور مجرى العيون، مع إلزامهم بضرورة الانتقال الفوري إلى الورش الجديدة، وإلا سيتم قطع المرافق عنها.

- التوجيه بضرورة التشغيل في المدابغ الجديدة، حيث تم تشغيل 54 وحدة فقط من أصل 212 وحدة جاهزة للتشغيل.

- التكليف بإزالة 177 وحدة بمنطقة سور مجرى العيون، حيث تمت الإزالة والانتقال الفعلي لعدد 35 وحدة فقط.

- تكليف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتركيب عدادات "رقمية" مسبوقة الدفع بجميع الوحدات المنتهية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أيضًا، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة أوجه التنمية التى تتم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود جذب الاستثمارات إليها، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة.

وأكد مدبولي، حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات وتبسيط الاجراءات لمستثمري المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، وأصدر مدبولي، عدة توجيهات.

- التشديد على أهمية المتابعة الشهرية لكل من تم تخصيص أرض له فى المنطقة الاقتصادية، للتعرف على حجم الإنجاز والتنمية التى تتم والموقف التنفيذي المتعلق بالمشروعات التي يتم إقامتها، والتوقيتات الخاصة بتشغيلها.

- استكمال إجراءات إصدار "دليل إجراءات المستثمر"، والمقترحة من جانب المستثمرين، بما يسهم في إتاحة المزيد من السهولة واليسر فى الاجراءات المتعلقة بالمستثمرين.

- دراسة التعديلات المطلوب إجراؤها على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 83 لسنة 2002، وذلك بما يتوافق مع القانون رقم 27 لسنة 2005، ويتيح المزيد من التيسيرات لأعمال الاستيراد والتصدير وأعمال التصنيع، مع الاستفادة من تعظيم المكون المحلى.

خطة لجذب الاستثمارات من أمريكا

في الاجتماع الثالث، التقى مدبولي، الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، وممثلي عدد من الجهات المعنية، بهدف وضع خطة لجذب الاستثمارات الأمريكية.

وأيضًا تضمن الاجتماع عدة تكليفات ورسائل أبرزها عقد عدد من الاجتماعات الدورية خلال الفترة المقبلة بهدف وضع خطة عمل لجذب استثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما الشركات والكيانات الأمريكية الضخمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع الاستثمارات، وجذب كبريات الشركات العالمية للعمل في مصر.

- سنركز جهودنا أيضا على إمكانية عقد شراكات مع عدد من الشركات الأمريكية المهمة، وذلك في عدد من المجالات المختلفة بقطاعات مثل الصحة، والانتاج الحربي، والاستثمار في منطقة قناة السويس، والإسكان والمرافق.

- هدفنا الحكومة الواضح هو العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وكذا تيسير الإجراءات المختلفة.

- مستعدون لاتخاذ أي إجراءات استثنائية لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته فهو شريك أساسى في التنمية.

- مستعدون لعقد اجتماعات مع المستثمرين الأجانب في مصر للتعرف على رؤاهم بشأن زيادة استثماراتهم والتوسع في مصر، مثلما حدث مع المجالس التصديرية.

- سنطرق الأبواب، ونعرض فرص الاستثمار التي لدينا، وسيتم التنسيق بين الوزارات المعنية، وكذا وزارة الخارجية حول هذا الشأن.

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