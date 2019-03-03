وزير الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة تجربة عمرانية رائدة في مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن مفهوم العاصمة الجديدة، لا يقتصر فقط على مركز ريادة المال والأعمال الذي يتم تنفيذه حالياً، بل إنه يمتد ليشمل مدينة القاهرة الحالية بما تمثله من ثقافة وحضارة وتاريخ، حيث يجرى إعادة إحياء المناطق التراثية والتاريخية، وتطوير المناطق القديمة.

وأضاف الجزار، خلال كلمته بملتقى مصر الرابع للاستثمار، تحت شعار "معاً إلى أفريقيا"، بمشاركة وفود أكثر من 70 دولة، أن توجه الدولة هو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وتطوير المجتمعات القائمة.

وقال الجزار، إن "حجم المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها حالياً فى مختلف المجالات يؤكد أن هناك عملا جادا، وتجربة عمرانية رائدة فى مصر، تثبت أن لدينا عددا كبيرا من شركات المقاولات الكبيرة والقادرة على المشاركة فى تنفيذ هذا الكم الهائل من المشروعات فى وقت قياسي".

وتابع: "احتفلنا الأسبوع الماضى بصب أساسات البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أطول برج فى أفريقيا بارتفاع 385 متراً، حيث تم صب 18500 م3 من الخرسانة لمدة 40 ساعة متواصلة، بدلا من 80 ساعة كانت مقررة، وهو إنجاز حقيقى فى أكبر عملية صب خرسانة مسلحة تتم خارج دولة الصين".

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