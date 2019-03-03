لحظة وصول أول فوج من المعتمرين الفلسطينيين لمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:​



توافد المعتمرون الفلسطينيون، على مطار القاهرة الدولي، قادمين من معبر رفح البري تمهيدًا لتسفيرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وأعلنت قيادات الصالة الموسمية بالمطار، حالة الطوارئ بالتزامن مع بدء استقبال المعتمرين، وجرى تنظيم الخدمات الأمنية الخاصة بهم لتنظيم دخولهم إلى الصالة وإنهاء إجراءات سفرهم على الرحلات المتجهة إلى الأراضي المقدسة.

ويبدأ طائرات مصر للطيران، فجر غدًا الإثنين، تسيير الرحلات الخاصة بالفلسطينيين وحتى ٥ يونيو المقبل، بواقع ٤ رحلات كل يوم الإثنين من كل أسبوع، وفقًا لبروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطيني، تقوم بموجبه الشركة بتسيير ٥٦ رحلة جوية لنقل ١٣ ألف معتمر من دولة فلسطين، يأتي هذا التعاون بعد توقف دام ٦ سنوات، حرصت الشركة على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى.

يذكر أن السلطات المصرية وافقت على عبور 20 ألف معتمر فلسطيني من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، لأداء مناسك العمرة، حيث وصل أول أفواج المعتمرين الفلسطينيين، إلى مطار القاهرة ، على أن يتم نقلهم من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري بواقع 1000 معتمر أسبوعيا إلى مطار القاهرة الدولي، ومن المقرر نقلهم إلى الأراضي المقدسة عبر رحلات شركة مصر للطيران، وتقلع أولى هذه الرحلات الساعات الأولى لغد الإثنين.