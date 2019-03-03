شكاوى الأعلى للإعلام تجتمع برئيسي تحرير "الأهلي والزمالك".. الثلاثاء

كتب- مصطفى علي:

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل مع رئيسي تحرير مجلتي الأهلي والزمالك، لمناقشة السياسات الإعلامية التي يتم اتباعها في المجلتين، ووجود مخالفات في المعايير أثرت على الأوضاع في الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية.

وأضاف شوقي لمصراوي، أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها التقرير الخاص بالمتابعة الإعلامية لحادث محطة مصر، لافتا إلى أن كل المواقع تقريبًا خالفت المعايير والأكواد الخاصة بالمجلس، ونشرت فيديوهات محظور نشرها، بالإضافة إلى صفحات عديدة لمواقع التواصل الاجتماعي، كما أن هناك مواقع لم تتحر الدقة في نشر عدد الضحايا.

وتابع: "من المقرر أن تناقش اللجنة أيضا خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل، عددًا من الشكاوى ضد عدد من القنوات والصحف".