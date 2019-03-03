​الأوبرا تنظم أمسية ثقافية احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء المقبل

القاهرة- مصراوي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري احتفالا باليوم العالمي للمرأة، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل على المسرح الصغير بالأوبرا.

ويشارك في الأمسية كل من الشاعرات شرين العدوي، عبير زكي، حنان شاهين، حبيبة الزين، مع الشاعر الكبير محمد الشهاوي وعازف البيانو صلاح الدين عبد الله، وتديرها الإعلامية جيهان الريدي.

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال يقام في الثامن من شهر مارس كل عام ، وخلاله يتم استعراض الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء ، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا يحصلن على إجازة في هذا اليوم الذى جاء نتيجة لأول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطى العالمى فى باريس عام 1945 رغم أن بعض الباحثين يرجحون أن اليوم العالمي للمرأة كان نتيجة بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.