"القومي للفلك" يعلن موعد غرة شهر رجب في القاهرة والمدن العربية والإسلامية

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر رجب للعام الهجري الحالي 1440، لن تثبت رؤيته يوم استطلاع الهلال وتحري غرة الشهر شرعيا يوم الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد تتوقع استكمال شهر جمادى الآخرة لعدته 30 يوما، ما يجعل غرة شهر رجب توافق يوم الجمعة القادم.

وأوضح القاضي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - أن كواكب المريخ وأورانوس وعطارد سيكونون على صفحة السماء عند غروب شمس الأربعاء (يوم استطلاع الهلال شرعيا) في مدينة القاهرة، ويمكن الاستفادة من وجودهم للاستدلال عليه.

وأضاف أنه بحسب الحسابات الفلكية سيولد هلال شهر رجب في تمام الساعة السادسة و4 دقائق يوم استطلاع الرؤية؛ أي أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا داكار ونواكشوط ومراكش وفاس ولاجوس والجزائر وتونس وطرابلس.

وأشار إلى أن هلال شهر رجب سيغرب في مكة المكرمة قبل غروب شمس يوم الرؤية بـ 5 دقائق، وفي باقي العواصم والمدن العربية والإسلامية سيغرب بمدد تتراوح بين 2-13 دقيقة قبل غروب الشمس باستثناء مقديشيو بالصومال التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس وداكار نواكشوط التي يغرب فيهما الهلال بعد غروب الشمس بـ5 دقائق، ولاجوس التي يغرب فيهما الهلال بعد غروب الشمس بـ4 دقائق، مشيرا إلى أنه بذلك يكون يوم الخميس المقبل هو المتمم، وغرة شهر رجب في اليوم التالي يوم الجمعة المقبل.