​نقابة الصيادلة: 57 مرشحًا في اليوم الأول للترشح بانتخابات التجديد النصفي

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور فتح الله الشرقاوي أمين عام مساعد نقابة الصيادلة رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، إنه تقدم في اليوم الأول للترشح 57 مرشحا على مقاعد النقابة الـ13.

وأضاف الشرقاوي - في تصريح اليوم الأحد - أنه تقدم على منصب النقيب العام للصيادلة 6 مرشحين هم الدكتور كرم كردي، الدكتور ثروت حجاج، الدكتور علي عبدالله، الدكتور أشرف مكاوي، الدكتور جميل بقطر، والدكتورعلي عوف.

وأوضح أنه ترشح لعضوية المجلس فوق 15 سنة 14 مرشحا، وتحت 15 سنة 18 مرشحا، بينما تقدم لعضوية المجلس بمنطقة القاهرة والجيزة فوق 15 سنة 7 مرشحين، ومنطقة غرب الدلتا فوق 15 سنة مرشح واحد، بينما منطقة وسط الدلتا فوق 15 سنة 4 مرشحين.

وتابع فيما يتعلق بمنطقة شرق الدلتا تحت 15 سنة تقدم 3 مرشحين، ومنطقة شمال الصعيد تحت 15 سنة 3 مرشحين، بينما منطقة جنوب الصعيد فوق 15 سنة تقدم مرشح واحد.

وأشار الشرقاوي إلى أن اللجنة مازالت تتلقى عبر الفاكس والبريد الأليكتروني قوائم المرشحين بانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات وسيتم الإعلان عنها فور استكمالها.

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