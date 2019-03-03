​بالصور- "القومي للمرأة" يطلق تقرير التمكين الاقتصادي

كتبت: نور العمروسي

أطلقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، تقريرًا حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسفير جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدي القاهرة.

وقالت مرسي، إن التقرير يوضح الوضع الراهن فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة أن هذه القضية تقع على أولويات المجلس والدستور المصري 2014 أرسى أساس لعدم التمييز، كما نص القانون على المساواة.

وأشارت إلى أن التقرير يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مؤكدة أنها تتضمن محور خاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشادت مرسي، بالإصلاحات التشريعية الإيجابية التي تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وقانون المواريث الجديد، وقانون الشركات المعدل، وأحد أهم الإصلاحات أيضا هو قانون الخدمة المدنية 2016 الذي يمنح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات.

وشددت رئيسة المجلس، على أن الشمول المالي يعد عامل رئيسي للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل لجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه بالنواحي المالية وتفعيل الابتكارات أهمية بالغة في الاقتصاد الرقمي.

فيما قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن التقرير أوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي نفذته الحكومة أدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل للرجل والنساء، خاصة في القطاعات المُوجهة للتصدير وقطاعات الرعاية الاجتماعية التي وفرت في الأونة الأخيرة فرصًا هائلة لتشغيل الإناث، مثل الصناعات الزراعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية.