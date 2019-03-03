رئيس الهيئة الهندسية يتفقد "الكوبري المُلجم" بمحور روض الفرج

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الكوبري الملجم بمشروع محور روض الفرج الذي تنفذه شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يرافقه اللواء إيهاب الفار رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء حسن عبد الشافي مدير إدارة المهندسين العسكريين والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب.

وذكرت شركة المقاولون العرب في بيان لها، أن "الكوبرى الملجم" يعد أعرض كوبري معلق على مستوى العالم، من حيث الاتساع حيث يبلغ عرضه في المنتصف 66.8 متراً وهو بطول 540 متراً ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل يصل عرضها 300 متراً ويبلغ ارتفاعه 14 متراً أعلى سطح النيل لتيسير الحركة النيلية وعبور أكبر البواخر بسهولة.

وأشار البيان إلى أن الكوبري يرتكز على 6 أعمدة ثلاث أعمدة بالجهة الشرقية ومثلهم بالجهة الغربية بارتفاع 94 متراً من سطح الماء تتدلى منهما كابلات ضخمة تصل أوزانها إلى 1500 طناً وهي ترتكز علي قاعدة تضم 80 خازوقًا بقطر 2 متراً وبعمق 46 متراً، ويتحمل الكوبرى أوزانًا تصل إلى 120 طناً.