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القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا

07:18 م الأحد 03 مارس 2019
القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا

القوات البحرية المصرية والفرنسية

القاهرة - مصراوي:
تنفذ القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بالمياة الاقليمية المصرية؛ يأتي ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ المهام القتالية المختلفة ، وفقًاً لأساليب ومنظومات القتال البحري الحديثة.
يشارك في التدريب تشكيلات من الوحدات البحرية التابعة للأسطولين الشمالى والجنوبى من بينها حاملتى المروحيات المصرية من طراز ميسترال ( أنور السادات وجمال عبدالناصر ) وحاملة المروحيات الفرنسية من طراز ميسترال ( تونير) وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ المصرية والفرنسية بالإضافة إلى مجموعات قتالية من القوات الخاصة البحرية لكلا البلدين ، وبمشاركة عناصر المشاه الميكانيكي التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية إضافةً إلى مجموعة من طلبة الكلية البحرية .
يتضمن التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البحرية والتى تأتى في إطار علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين البحريتين المصرية والفرنسية .

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