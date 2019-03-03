أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

​للحد من الطلاق.. الأزهر يُطلق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية غدًا

07:16 م الأحد 03 مارس 2019
​للحد من الطلاق.. الأزهر يُطلق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية غدًا

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

يطلق الأزهر الشريف، غدًا الإثنين، برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي ينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة، لمواجهة التفكك الأسري والحد من ظاهرة الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ومن المقرر ان يعقد فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإليكترونية،غدا، مؤتمرا صحفيا مشتركا لإعلان تفاصيل برنامج التوعية الأسرية، بمشاركة عدد من قيادات الأزهر الشريف وأساتذة جامعة الأزهر والمسئولين عن تنفيذ البرنامج .

الأزهر الشريف الطلاق برنامج التوعية الأسرية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية صالح عباس جامعة الأزهر محمد المحرصاوي

الخبر التالى:

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان