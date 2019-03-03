"الأعلى للإعلام" يفتح تحقيقًا في مخالفات قنوات بانوراما ويستدعي رئيسها

كتب- مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد، فتح تحقيق في ممارسات قنوات بانوراما واستدعاء رئيس مجلس إدارة الشبكة للتحقيق في عدد من الشكاوى المتعلقة بسرقة حقوق الملكية الفكرية.

كان المجلس قرر الأسبوع الماضي، منع بث المادة الإعلانية المعروضة على قنوات "بانوراما دراما - فاملي - الشاشة - قنوات Cairo الفضائية " بشكل إعلانات فلاتر المياه التي تزعم أن جميع مياه الشرب ملوثة بجميع المحافظات بالإضافة إلى الإعلانات الخاصة بسرقة العلامة التجارية واسم شركة كريازي .

وشمل القرار أيضا منع بث جميع المواد الإعلانية الطبية المعروضة على القنوات التي لا تتضمن ما يفيد موافقة وزارة الصحة.