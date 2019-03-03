"خطة البرلمان" توصي بعدم تحصيل رسوم الوزن الزائد مرتين

كتب- أحمد علي:

قال ممثل هيئة ميناء الإسكندرية، إن حدوث ازدواجية في التحصيل على حمولة سيارات النقل أمر غير قانوني، مشيرًا إلى أن قرار وزير النقل رقم ٥٦٨ لسنة 2018، نص على تحصيل 21 جنيها على كل طن زائد، وبالتالي ليس من حق أي جهة تحصيل الرسوم مرة أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة استراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، اليوم الأحد، لبحث طلبات اللجنة في اجتماعها الذي عقد في 30 يناير الماضي من الجهات الحكومية.

وأوضح أنه "طبقا لقرار وزير النقل يقوم ميناء الإسكندرية أو أي ميناء بتحصيل رسوم الوزن الزائد، حال لم تقم هيئة الطرق والكباري، والشركة الوطنية بتحصيلها، وإذا تم تحصيل تلك الرسوم لا يقوم الميناء بتحصيلها مرة أخرى".

وطالبت اللجنة، هيئة ميناء الإسكندرية مقارنة بين مبالغ التحصيل قبل تطبيق القرار وبعده.

وأوصت اللجنة بضرورة التزام جميع الجهات المحصلة لرسوم الوزن الزائد بالالتزام بالقرار رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠١٨، وعدم تحصيل الرسوم مرتين بما يحمل المواطنين أعباء إضافية، بدون سند قانوني.

وأوضح ممثل هيئة ميناء الإسكندرية، أنه لا يعرف إذا كان هناك ازدواج في التطبيق، وإذا حدث سيكون على الطريق بعد خروج السيارة من الميناء، لافتًا إلى أن الفواتير التي يدفعها السائقين تعفيهم من دفعها مرة أخرى على الطريق.

وطالبت اللجنة، ممثلي وزارة النقل بتقديم بيان مفصل حول المبالغ التي كانت مخصصة للمرافق في موازنة 2017-2018، وتوضيح أين ذهبت بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بأن تتحمل الجهات ذلك الأمر.

وخلال الاجتماع تسلمت اللجنة خريطة لكافة الأجهزة التابعة للوزارة، والأعمال والمسئوليات المنوطة بهذه الأجهزة، وبيان بعدد المشروعات التي تم تنفيذها بنسبة 80٪ منها، وبيان بالمبالغ الخاصة بالتمويل الذاتي المنصرفة على المشروعات، وبيان بالاعتمادات المخصصة لتطوير العشوائيات ونسب توزيعها على المحافظات.

وناقشت اللجنة اعتماد وزارة التخطيط مبالغ مزايدة تحت بند التمويل الذاتي، وشكوى الجهات بعد ذلك من عدم القدرة على توفيرها وضرورة تحديد آلية الموافقة على التمويل الذاتي.