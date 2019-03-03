الخميس.. آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الاهلية

القاهرة-(مصراوي):

أعلن أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، استمرار فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019، حتى الخميس المقبل.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأحد، أهاب عبدالموجود بالراغبين في التقدم لحج الجمعيات، بسرعة التقديم واستيفاء البيانات المطلوبة، مشيرًا إلى أن التقديم يجري من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية، مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجل في إحدى الجمعيات الأهلية ومسددًا الاشتراك السنوي، وأن تكون الجمعية مرَّ على قيدها عامين على الأقل في 1 يناير 2019، ولم يوقع عليه جزاءات لمخالفت ثبتت بحقها.

كانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بالعمل على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات الأهلية، والعمل المستمر للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج لجميع مستويات الحج.

وأشار "عبدالموجود"، إلى أن نهاية مارس الجاري، يشهد إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيًا؛ لاختيار الحجاج الفائزين وفقًا لحصة الحج المخصصة لكل محافظة، والتي جرى تحديدها وفقًا لنسبة تعداد السكان بكل محافظة، وأن بعثة حج الجمعيات هذا العام، خصص لها ما يقررب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم لحج الجمعيات.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن برامج الحج هذا العام، تتضمن 4 مستويات تناسب جميع المستويات الاقتصادية: المستوى الأول تكون الإقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 10 ألف جنيه، وتخصص المؤسسة 10% فقط من التاشيرات لهذا المستوى المتميز، المستوى الثاني تكون الإقامة فيه بفنادق 4 نجوم، بقيمة 90 ألفًا، والمستوى الثالث الإقامة فيه بفنادق 3 نجوم بقيمة 80 ألفًا.

أما المستوى الرابع فتكون الإقامة بفنادق 3 نجوم أيضًا وبقيمة 70 ألف جنية، مع التأكيد أن الأسعار المعلنة شاملة قيمة تذكرة الطيران، ومن المقرر استخدام مطار المدينة سواء في الذهاب أو العودة حسب خط سير الرحلة.

أكد عبدالموجود أن المؤسسة القومية نجحت هذا العام في حجز فنادق قريبة من الحرم المكي؛ تسهيلًا على حجاج الجمعيات، كما تعاقدت على باقي الخدمات مبكرًا للحصول على أفضل الأسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة ممكنة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 حتى الخميس الموافق 7 مارس 2019.

ويشترط في العضو المتقدم أن يكون قادر على أداء المناسك من الناحية الصحية؛ حرصًا على سلامته، كما أنه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على أن تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك.