ممثل التعليم العالي للبرلمان: ندرس تعديل نظام القبول في الجامعات

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد السيد، ممثل وزارة التعليم العالي، إن نسبة الطلاب المتواجدين بالجامعات الحكومية يمثل 60% من إجمالي طلاب الجامعات، مشيراً إلى أن النسبة المتبقية تتوزع على الجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والمعاهد الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة استراتيجية مصر عام 2030 وموازنة البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، اليوم الأحد، ببحث طلبات اللجنة في اجتماعها السابق المؤرخ بتاريخ 30 يناير 2019، لوزارة التعليم العالي في حضور ممثلي وزارت المالية والتخطيط.

وقال ممثل التعليم العالي، إن هناك تصور لمقترح تطوير نظام القبول بدأ الحوار المجتمعي حوله من 2011، وتشكلت الملامح العامة له في العام 2017/2018 ومن المتوقع أن يتم العمل به بعد الموافقة عليه، ويعتمد على الدرجة التحصيلية للطالب، ودرجة امتحان القبول واعتبارات أخرى.

وأضاف السيد، أن الوزارة أخذت بالملاحظات التي أبدتها اللجنة في شأن المنفذ للبرامج والأداء بشأن العام المالي 2017/2018، مشيراً إلي أن الوزارة تعمل علي عده محاور رئيسية،ممثلة في إتاحة فرص التعليم العالي، وتحسين جودته، والتنافسية، والبحث العلمي، والمستشفيات الجامعية.

وتابع السيد، أن البرنامج الأول الممثل في إتاحة فرص التعليم العالي، يستهدف زيادة فرص لكافة الراغبين في الإلتحاق بالتعليم العالي للذكور والإناث على حد السواء، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي، مشيراً إلي أن تقييم الوضع الراهن للبرنامج يشير إلى أن عدد الطلاب يصل حالياً المقيدين 2 مليون و700 ألف بمعدل قيد (36%)، في 24 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة و58 معهد عالي خاص و14 معهد متوسط و8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا بالإضافة إلى 12 معهد فني صحي ومعهد الصناعات المتطورة والجامعه العمالية بفروعها.