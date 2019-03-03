ماعت: الفساد ينتشر في الجيش الصومالي والوضع الامني متراجع

كتب- محمد نصار:

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في مداخلة لها بمجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالإرهاب، وذلك على هامش الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجينيف، شرحًا عن الأوضاع الأمنية في الصومال، والتي تشهد تراجعًا واضحًا في قدرة الحكومة الصومالية على السيطرة الفعلية على الوضع الأمني، بما يهدد سيادتها.

وقالت ماعت، إنه برغم الجهود الدولية والإقليمية لدعم الحكومة لمواجهة التهديدات الأمنية، فلم يصل الصومال حتى الآن رغم مرور سنوات عديدة لجيش وطني موحد، وتضيع كل تلك الجهود هباءًا تحت مزاعم فساد بالجملة يتغلغل في الجهاز الحكومي بشكل عام والأمني بشكل خاص، وظهر التقصير الحكومي في مواجهة الجماعات الإرهابية في ارتكاب حركة الشباب أحداثًا إرهابية تعد الأخطر على مستوى العالم.

كما أوضحت ماعت، أن الفساد لا يقتصر على الحكومة فقط بل ينتشر في الجيش الصومالي بشكل فج، حيث أظهرت وثائق أرسلتها البعثة الأمريكية في الصومال أن الجيش الصومالي منغمس في الفساد وعاجز عن توفير الغذاء والسلاح والأجور لجنوده رغم تلقيه دعمًا يصل إلى مئات الملايين من الدولارات وقد دفع هذا الفساد الولايات المتحدة لوقف المساعدات التي تُقدمها للحكومة الصومالية.

وأشارت المنظمة، إلى أن جهاز الشرطة أيضًا لم يخلو من الفساد مما أدى إلى أن الشركات الصومالية لا تقدر على حماية نفسها عن طريق الشرطة ولكنها تلجأ إلي الجماعات العنيفة أو تقوم بتسليح نفسها ضد التهديدات.

وتابعت ماعت: "أخيرًا فإن تبدد الجهود والمساعدات المُقدمة للصومال مادية كانت أم عسكرية أدى إلى بقاء الجيش الوطني الصومالي عاجزًا عن الوقوف بمفرده عن مواجهة التهديدات الأمنية رغم هذه التمويلات ورغم مرور كل تلك السنوات من الدعم".

وأكدت المنظمة، أنه لكي تتمكن الصومال من مواجه التهديدات الأمنية، لابد من بناء مؤسسات أمنية قوية ومواجهة الفكر المتطرف لحركة الشباب، والعمل على الاستفادة الحكومية من المساعدات المتعددة المالية والعسكرية لإعادة تشكيل جيش مؤسسي قوي.