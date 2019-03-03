3 خطوات.. مصطفى السيد يشرح كيفية علاج السرطان بالذهب

كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف العالم الدكتور مصطفى السيد، مكتشف علاج السرطان بالنانو ذهب، عن طريقة علاج السرطان بالنانو ذهب في 3 خطوات.

وقال السيد خلال الصالون العلمي لأكاديمية البحث العلمي، إنه بعد انتشار السرطان وعمليات الاستئصال من خلال جذور الخلايا المتمددة والمتشعبه، يجرى حقن الخلية السرطانية وما حولها بمحلول النانو ذهب ثم يتم عرضها على الأشعة تحت الحمراء، لرفع درجة الحرارة للخليه السرطانية إلى 45 درجة لتكسير وتسييح الخلايا إلى جزئيات صغيرة.

وتابع: بعد إجراء الحقن والتعرض لأشعة تحت الحمراء بدرجة حرارة 45، يتم إجراء تحليل على الخلية المصابة، التي تظهر تكسيرها بالكامل وتوقف نشاطها الوظيفي. ونظمت أكاديمية البحث العلمي، الصالون العلمي تتوجياً للأنشطه العلمية بالأكاديمية هذا العام، والذي سيعقد بصورة دورية وتبدأ الحلقة الأولى باستضافة العالم الكبير الدكتور مصطفي السيد.​