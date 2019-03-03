"سياحة النواب": قطاع الطيران المدني يشهد مرحلة جديدة من التطوير

كتب - أحمد علي:

وجّه النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تهنئة للفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، على خطاب الشكر الذي تلقته شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، من الخطوط الملكية البريطانية، والذي أشادت فيه بمستوى الأداء والخدمة وجودة الوجبات المقدمة على طائرة رئيسة وزراء بريطانيا والوفد المرافق لها خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر القمة العربية الأوروبية التى أُقيمت بشرم الشيخ الأسبوع قبل الماضي.

وأضاف "صدقي"، في بيان اليوم الأحد، أن هذا الخطاب جاء من دولة كبيرة في حجم ومكانة بريطانيا، وهو ما يعتبر بمثابة دليل قاطع وشهادة بريطانية على وصول قطاع الطيران المدني المصرى إلى العالمية، متوجهًا بالشكر للفريق يونس المصري، ولجميع القيادات والعاملين بهذا القطاع المهم.

وأكد أن قطاع الطيران المدني بمصر يشهد مرحلة جديدة من التطوير والتحديث المستمرين بقيادة الفريق يونس المصرى مما كان له اثاره الإيجابية الكبيرة على تشجيع وجذب السياحة العالمية لمصر خاصة بعد وجود خطوط جديدة لشركة مصر للطيران ربطت بين مصر وعدد كبير من دول العالم.