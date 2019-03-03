عضو بمجلس "الصيادلة" يتقدم باستقالته: "المهنة تحتاج التجرد"

كتب - أحمد جمعة:

تقدّم الدكتور صبري الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، باستقالته من مجلس النقابة العامة للصيادلة، اليوم الأحد.

وقال "الطويلة" في نص استقالته: "المهنة تحتاج التجرد وتغليب مصالحها على مصالح الأفراد، وادعوا لاتباع كل معايير الشفافية والحيادية كي لا تنكسر قيمة مهنة بين أجيال ما زال عندها أمل في غد أفضل".

يأتي هذا تزامنًا مع فتح باب الترشيح للانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة، لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي، اليوم الأحد.

وقال الدكتور فتح الله الشرقاوى، أمين الصندوق المساعد نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، إنه مع أول ساعة من فتح باب الترشح تقدم 27مرشحًا على مقاعد مجلس النقابة العامة والبالغ عددها 12 مقعدًا، بينما تقدم مرشحان على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر وهما الدكتور كرم كردي، والدكتور ثروت حجاج.​

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