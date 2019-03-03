المنشآت السياحية تواصل دوراتها المكثفة بشأن صحة وسلامة الغذاء

كتب- يوسف عفيفي:

تتواصل فعاليات الدورة التدريبية التى تقيمها غرفة المنشآت السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة لأصحاب ومديري ومسئولي جودة الغذاء بالمنشآت السياحية بالقاهرة الكبرى "دورة اليوم الواحد "، والتي تستمر حتى نهاية عمل الخميس المقبل .

وقال عادل المصري، رئيس الغرفة، إن الدورة تتولى أعمالها الفرع الإقليمي لشركة "ديفرسى" الدولية المتخصصة فى الصحة العامة والبيئة وصحة وسلامة الغذاء الآمن، مشيراً إلى أن المحاضرين بالدورة من الخبراء في هذه المجالات المهمة.

أضاف المصري في بيان اليوم، أن دورة اليوم الواحد تبدأ فى العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً وأن هناك إقبالاً من قبل المنشآت السياحية للمشاركة بممثلين لها سواء المديرين أو مسئولي جودة الغذاء، ما يؤكد حرص هذه المنشآت على التعرف على كل ما هو جديد فى شآن الاشتراطات الخاصة بالطعام الآمن وسلامته حرصاً منهم على صحة الأغذية والمشروبات المقدمه لروادها.