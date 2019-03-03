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    "الأعلى للجامعات" يعلن فتح باب التقدم لرئاسة "الزقازيق" السبت المقبل

    01:35 م الأحد 03 مارس 2019
    "الأعلى للجامعات" يعلن فتح باب التقدم لرئاسة "الزقازيق" السبت المقبل

    جامعة الزقازيق

    كتبت- داليا شبل:

    أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن الجدول الزمني للترشح لمنصب رئيس جامعة الزقازيق، اعتباراً من السبت القادم 9 مارس، بمقر أمانة المجلس.

    وقال الأعلى للجامعات، عبر موقعه الإلكتروني: من المقرر أن تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين، مع انتهاء مدة تقديم الطلبات الخميس 14 مارس.

    وأوضح الأعلى للجامعات: يجب على المرشحين تقديم كافة الأوراق المطلوبة وهي، لسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على (الأبحاث-المهارات العلمية-الإشراف على الرسائل العلمية-المشروعات البحثية المشارك فيها-التعاون الخارجي-بناء شراكات-المشاركة في تطوير التعليم الجامعي)، بجانب بيان حالة يشتمل على (الإعارات-الإجازات-المهمات العلمية في الخارج-الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة، وخطة تطوير الجامعة.

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    جامعة الزقازيق المجلس الأعلى للجامعات خالد عبدالغفار

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