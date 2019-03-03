"الأعلى للجامعات" يعلن فتح باب التقدم لرئاسة "الزقازيق" السبت المقبل
كتبت- داليا شبل:
أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن الجدول الزمني للترشح لمنصب رئيس جامعة الزقازيق، اعتباراً من السبت القادم 9 مارس، بمقر أمانة المجلس.
وقال الأعلى للجامعات، عبر موقعه الإلكتروني: من المقرر أن تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين، مع انتهاء مدة تقديم الطلبات الخميس 14 مارس.
وأوضح الأعلى للجامعات: يجب على المرشحين تقديم كافة الأوراق المطلوبة وهي، لسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على (الأبحاث-المهارات العلمية-الإشراف على الرسائل العلمية-المشروعات البحثية المشارك فيها-التعاون الخارجي-بناء شراكات-المشاركة في تطوير التعليم الجامعي)، بجانب بيان حالة يشتمل على (الإعارات-الإجازات-المهمات العلمية في الخارج-الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة، وخطة تطوير الجامعة.
-
864
-
306
-
188
-
170
-
167
-
127
-
124
-
94
-
82
-
72